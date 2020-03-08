İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı
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Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Güncel

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:20
İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Satıkadın'ın Ulu Cami avlusundaki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Satıkadın'ın torunları ve vatandaşlar katıldı.

Sunat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Satıkadın'ın medeni cesaretiyle Türk siyasi hayatında önemli bir yer edindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Kadınlar Günü bir kutlama değil, aslında kadınların toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayatında erkeklerle dengeli bir şekilde yer alması gerektiğini hatırlayacağımızı bir gün. O yüzden biz kadınlar olarak memleketimizin meselelerine sahip çıkacağız, aynı Satıkadın gibi. Biz Cumhuriyetimizin değerlerine ülkü ve ilkelerine sahip çıkacağız, aynen Satıkadın gibi." dedi.

Ziyaretçiler konuşmaların ardından dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kaynak: AA

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Manşet

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