İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim
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İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim

Jandarma Genel Komutanlığı Foça'da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı.

06.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:03
İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim

Jandarma Genel Komutanlığı Foça'da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ilk kadın komando astsubay adaylarının zorlu eğitimlerini gösteren paylaşıldı. Paylaşımda, kadın komandoların geçtikleri zorlu eğitimden kesitler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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