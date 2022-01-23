İlk kadın inşaat mühendisi Gürayman'ın yaptığı 'Kız Köprüsü'ne korumaANITKABİR'in inşaatında da görev alan Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın Ankara-Beypazarı kara yolunda Karaboğaz mevkiinde 1936 yılında inşa ettiği köprü, 2018 yılından itibaren tescilli yapı...

BEYPAZARI, ANKARA (DHA) - İlk kadın inşaat mühendisi Gürayman'ın yaptığı 'Kız Köprüsü'ne koruma

ANITKABİR'in inşaatında da görev alan Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın Ankara- Beypazarı kara yolunda Karaboğaz mevkiinde 1936 yılında inşa ettiği köprü, 2018 yılından itibaren tescilli yapı olarak korunuyor. Yöre halkının Gürayman'a ithafen 'Kız Köprüsü' ismini verdiği köprünün, aslına uygun onarılıp, gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Sabiha Rıfat Gürayman, Yüksek Mühendis Mektebi'nden (İstanbul Teknik Üniversitesi) ilk kadın inşaat mühendisi olarak 1933'te mezun olduktan sonra Ankara'ya Bayındırlık Müdürlüğü'ne atandı. Ülkenin yeniden imar çalışmalarında önce okul inşaatlarında görev alan Gürayman, 1936'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaboğaz mevkiindeki köprü inşaatında da çalışmak istedi. Kadın olduğu için şehir dışında görev yapması istenmeyen Gürayman, dönemin Valisi Nevzat Tandoğan'ın da karşı çıkmasına rağmen köprü inşaatında tek kadın olarak çalıştı. Gürayman, köprü inşaatında çalışan ve paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi bırakmak isteyen işçileri ikna ederek, köprünün yapımını tamamladı. Yöre halkı, asıl ismi Karaboğaz olan köprüye, Gürayman'a olan sevgileri nedeniyle 'Kız Köprüsü' ismini verdi. Gürayman, daha sonra Anıtkabir ve TBMM'nin inşaatlarında da görev aldı. 1963'te emekli olan Gürayman, eşi Remzi Gürayman'ın 1993'te hayatını kaybetmesinden sonra yerleştiği İzmir'de, 4 Ocak 2003'te 93 yaşında vefat vetti.

Kız Köprüsü'ne 1,5 kilometre uzaklıktaki Akkaya Mahallesi'nde oturan 92 yaşındaki Mehmet Koç, köprünün yapıldığı dönemde çocuk olduğunu söyleyerek, "1936 yılında bu köprü yapıldı. İnşaatı 2 yıl sürmüş. Vali kadına müsaade etmemiş ama o bu köprüyü yapmış. Büyüklerimiz de köprünün adını onun için 'Kız Köprüsü' koymuş" dedi.