İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu
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İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu

24.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:35
İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Yaşlılar Haftası nedeniyle kapı, kapı dolaşarak yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Yaşlılar Haftası nedeniyle kapı, kapı dolaşarak yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Adana'nın ilk kadın Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'ın ilk kadın muhtarını da ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'da yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. 23 yıl önce Ceyhan'ın ilk kadın muhtarı olan Naime Işık'ı ziyaret eden Başkan Erdem, "Onlar bir çınarın kökleri gibidir. Tarihin, kültürün yaşayan efsaneleridir, onlar başımızın tacıdır" dedi.

23 yıl önce ilk kadın muhtar olan Naime Işık'ı evinde ziyaret ettiklerini dile getiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Atatürkçü, Cumhuriyet kadını Naime teyzemizi yaşlılar gününde kapısını çalarak ziyaret ettik. Bizlere tarih ve hayat tecrübelerini anlattı. Sizin merhametiniz, sevginiz, şefkatiniz, sıcacık gülümsemeniz var olduğu sürece, kapınızı her daim çalacağız. Sizler bizim için bir yaşlı değil, bir çınarın köklerisiniz. İyi ki varsınız, o gülen yüzleriniz hiç bir zaman solmasın" dedi.

Her insanın yaşlanıp, sınırlı hareketlere sahip olacağını unutmaması gerektiğini dile getiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Yaşlılık hiç kimsenin tercihi değildir. Yaşlılara saygı göstermek insani görevdir. Yaşlılara baktığımızda aynada kendimizi görmeliyiz. Bir gün mutlaka biz de yaşlı olacağız. Yaşlılarımız dünle bugün arasında ki köprümüzdür. Onlarla dünü yaşayıp, deneyimleri ile yarına dair umutlarımızı büyütüyor, tecrübelerinden feyz alıyoruz. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok kıymetli ve önemli. Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. Onlara saygımızı ve en önemlisi sevgimizi göstermeyi ihmal etmemeliyiz" diye konuştu. - ADANA

İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu
İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu
İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu
İlk kadın belediye başkanı ile ilk kadın muhtar buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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