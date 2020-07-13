İlk Juventus Golleri: Tévez, Bonucci, Cannavaro, Inzaghi, Zidane Bu videomuzda Juventus kulüp efsaneleri Zinedine Zidane, Leonardo Bonucci, Carlos Tévez, Cannavaro ve Inzaghi gibi yıldızların Siyah-Beyaz forma ile attıkları ilk gollere göz atacağız.

Bu videomuzda Juventus kulüp efsaneleri Zinedine Zidane, Leonardo Bonucci, Carlos Tévez, Cannavaro ve Inzaghi gibi yıldızların Siyah-Beyaz forma ile attıkları ilk gollere göz atacağız. Kaynak: Dugout