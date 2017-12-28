İlk Işık Görünen Mevlana Tüneli'ni Yürüyerek Geçtiler

- İlk ışık görünen Mevlana Tüneli'ni yürüyerek geçtiler



SİVAS - Sivas Belediyesi'nin kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yaptığı en büyük bütçeli proje olan Mevlana Tüneli'nde, birinci tüpte ışık göründü. Belediye Başkanı Sami Aydın ve şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delme işlemi tamamlanan tünelde, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü eşliğinde yürüdü.

Belediye'nin prestij projelerinden biri olan Mevlana Tüneli'nde, çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Çift yönlü tünelle şehrin doğusu ile batısı arasında ulaşımın hızlandırılması hedeflenirken, 550 metre uzunluğundaki projede 'Beraber Yürüyoruz Mevlana Tüneli'nde isimli etkinlikle ilk geçiş yapıldı. Aydoğan Mahallesi tarafından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, tünelin Mevlana Mahallesi tarafında sona erdi. Katılımcılar, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas için okuduğu şiir eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonrası Mevlana Mahallesi Muhtarı Kazım Gözel, tünel projesi için yazdığı şiiri okudu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, projenin trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Başkan Aydın, "Kent meydanını besleyen 50'inci Yıl Kavşağı, Hastaneler Kavşağı, Gazi Lisesi ve Sivas Lisesi Kavşağı olmak üzere bu bölgelerin trafik yükünün azalmasına ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Şehrin kuzeyi ile doğu bağlantısını merkeze girmeden bu noktadan inşallah sağlayacağız. Önemli bir projeydi. Trafiği rahatlatmak adına zor bir projeydi; ama gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun, belli bir noktaya geldi. Birinci tüp tamamen açıldı ve ikinci tüpteki çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz, bu yaz ortasında trafiğe açmak." dedi.

Sivas'ın her alanda gelişerek kabuk değiştirdiğini ifade eden Başkan Aydın, "Sizlere hizmet etmek üzere bu görevlere gelen insanlarız, asli sorumluluğumuzun sizlere karşı olduğunun bilincindeyiz. Tevdi edilen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizin hayata geçmesinde herkesin katkısı var." diye konuştu.

Buradaki açıklamanın ardından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğlen yemeğine geçildi. Başkan Aydın burada belediyenin sürdürdüğü projeler hakkında slayt eşliğinde katılımcılara bilgi vererek, onların sorularını yanıtlandırdı.

Programda söz alan sivil toplum örgütü temsilcileri, istişareye dayalı katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışan Başkan Aydın'a teşekkür etti.