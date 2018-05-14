Operatör, İlk İş Gününde Vinçte Sıkışarak Feci Şekilde Yaşamını Yitirdi!
Gaziantep'te vinç operatörü, vincin dengesini kaybedip devrilmesiyle sıkışarak hayatını kaybetti. İşçinin ilk iş günü olduğu ve bayram öncesi iş bulduğu için çok sevindiği ortaya çıktı.
Gaziantep'te Mavikent Konutları'nda montajda kullanılan bir vinç devrildi. İşe yeni başladığı öğrenilen operatör, devrilen vinçte sıkışarak ilk iş gününde yaşamını yitirdi.
VİNÇ OPERATÖRÜ VİNÇ DEVRİLİNCE SIKIŞTI
Mavikent Konutları inşaat alanında montajda kullanılan bir vinç devrildi. İşe yeni başladığı öğrenilen vinç operatörü İbrahim Halil Taşçı (27), montaj için malzeme taşırken dengesinin kaybetmesi sonucu vinci devirdi. Kazada bir işçi yaralanırken operatör İbrahim Halil Taşçı vinçte sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, vinç operatörü ise yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vinçten çıkarılan operatör Taşçı'nın olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi.
İLK İŞ GÜNÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Vinç operatörü İbrahim Halil Taşçı'nın bir süredir işsiz olduğu, vincin operatörünün izne çıkması nedeniyle geçici olarak işe alındığı öğrenildi. Bu sabah işe başlayan Taşçı, ilk iş gününde geçirdiği kaza ile yaşamını yitirdi.
BAYRAM ÖNCESİ İŞ BULDUĞU İÇİN SEVİNMİŞ
Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası İbrahim Taşçı'nın, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bulduğu iş nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan yakınları, Taşçı'nın bayram harçlığı yapmak işçin işi kabul ettiğini fakat daha ilk gününü tamamlayamadığını kaydetti.
OTOPSİ SONRASI DEFNEDİLECEK
Olay yerinde öldüğü belirlenen Taşçı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gerçekleştirilecek otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek. Taşçı'nın cenazesi memleketi Araban ilçesine bağlı Elif köyünde defnedilecek. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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ALLAH RAHMET ETSİN ÇOK YAZIK OLMUŞ BİRDE 3 YAŞINDA ÇOÇUĞU VAR MECBUR KALMASA BU İŞLERİ YAPARMIYDI ÇOK ÜZGÜNÜM :((Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Muhtemelen sigortası yoktu. Böyle durumlarda firmalar ilk günüydü diyerek cezadan kurtulmaya calisıyorlarCevap Yaz 6 Yayından KaldırADIM: vallaa çok mantıklı dedin1 Yayından Kaldır
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uzuldum Allah rahmet eylesin ailesi ve sevenlerine sabir versin umutsuz umutlar ,ekmek parası bu ulkede zor ,cunku canın nı bile verebiliyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır