İlk iş gününde inşaattan düşerek yaralandı
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İlk iş gününde inşaattan düşerek yaralandı

Bursa'da inşaatta çalışmaya başlayan işçi, ilk iş gününde 1'inci kattan düşerek yaralandı.

12.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:26
İlk iş gününde inşaattan düşerek yaralandı

'da inşaatta çalışmaya başlayan işçi, ilk iş gününde 1'inci kattan düşerek yaralandı.


Olay, Bursa'nın ilçesi 'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe yeni başlayan işçi, inşaatın birinci katına çıktı. Kısa süre sonra çalıştığı kattan aşağı düşen işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin el ve ayaklarında kırıklar oluştuğu açıklandı.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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