İlk iş gününde inşaatın 3'üncü katından düştü
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İlk iş gününde inşaatın 3'üncü katından düştü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşatta 3'üncü kattaki balkondan düşen Suriye uyruklu Muhammet A. yaralandı.

26.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16
İlk iş gününde inşaatın 3'üncü katından düştü

KOCAELİ'nin ilçesinde, çalıştığı inşatta 3'üncü kattaki balkondan düşen uyruklu Muhammet A. yaralandı.

Olay, Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet A. inşaatta çalıştığı ilk iş gününde 3'üncü katta balkonda dengesini kaybederek aşağı düştü. İnşaatta çalışan işçiler, Muhammet A.'nın düştüğünü görerek sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan işçiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammet A.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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