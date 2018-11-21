İlk İnsansız Deniz Aracı İda Fuarda Görücüye Çıktı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)?ın düzenlediği '17. MÜSİADEXPO' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla kapılarını açtı.

MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'High Tech Port'da Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri de sergilenirken, Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı (İDA) da burada görücüye çıktı. İnsansız olarak çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde gidebilen İDA, Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirildi. Hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA'nın, üzerinde bulunan ve hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler sayesinde sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele ile deniz sınırlarının güvenliği alanında kullanılması planlanıyor.

Üzerinde herhangi bir mürettebat bulunmadığından ve otonom olarak çalışabilme özelliğinden dolayı, ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin görev yapamadığı koşullarda İDA görev yapabilecek.

'ÜZERİNE SİLAH ENTEGRE EDİLEBİLİYOR'

Firmanın Genel Müdürü Hakan Kayacı, İDA hakkında bilgi vererek, 'Bizim 5 yıldır üzerinde çalıştığımız, yazılımından tutun da, üretimine kadar her şeyi kendimize ait bir ürün. Mersin'de üniversite, teknopark ve sanayi işbirliği ile hazırlandı. Prototipini geliştirdik. Bunun kullanım amacı düzensiz göçlerde, sahil güvenliğimizin sağlanmasında kullanılmak amacıyla üretilmiş durumda. Bunlar denizlerin zor koşullarında bile hizmet verecek şekilde tasarlandı. Örneğin bizim milli sondaj gemimiz Fatih'in güvenliğini sağlamak için bir bekçi görevi görebilir. En büyük özelliği içinde insan olmadığı için üzerine silah entegre edilebiliyor. Radar ve uydu sistemleriyle kumanda edebiliyoruz. Herhangi bir tehlike durumunda bu araçlar hem silahlı olarak güvenlik görevi görebilir hem de Sahil Güvenliğe bilgi vererek anında müdahale için zemin hazırlar' diye konuştu.

BAKAN VARANK İNCELEDİ

Fuarın açılışını yapan Bakan Mustafa Varank'da firmanın standını ziyaret ederek İDA hakkında bilgi aldı. Fuar 24 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.