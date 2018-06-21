İlk İki F-35 Savaş Uçağı Teksas'ta Düzenlenen Törenle Türkiye'ye Teslim Edildi

Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni bugün ABD Teksas - Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlendi. Törene Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve Tümgeneral Reha Ufuk Er katıldı.

100 ADET F-35 ALINACAK, İLK 30 UÇAK İÇİN SİPARİŞ VERİLDİ

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı. Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

MALATYA'DA DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

İLK F-35 TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLİYOR

Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamıştı. F-35'leri teslim alacak heyet F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin üssüne geldi.

İHA'nın haberine göre Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

İLK UÇAĞIN KUYRUK NUMARASI 18-0001

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

UÇAKLAR TÜRKİYE'YE 2019 YILININ KASIM AYINDA GELECEK

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

F-35 geliştirme programına 9 ülke ortak. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç ile birlikte Türkiye'de ortaklar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden Kanada, Danimarka ve Türkiye haricindekiler uçakları teslim almaya başladı. Bu 9 ülke arasında yer almayan Japonya, Güney Kore ve İsrail'de yabancı askeri satışlar kapsamında jetlerden teslim aldı.