İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor
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İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor

21.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:50

Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, toplamda ise 8 bin 963 kilometre mesafe kat etmesinin ardından Çin'in Xian kentine ulaştı.

Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, toplamda ise 8 bin 963 kilometre mesafe kat etmesinin ardından Çin'in Xian kentine ulaştı. Tren, Xian kentinde 23 Aralık'ta yapılacak resmi töreni bekliyor.

İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, yolculuğunu tamamladı. Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'dan geçen tren, 15 günde Çin'in Xi'an kentine ulaştı. Gürcistan'da 200 km, Azerbaycan'da 340 km, Hazar Denizi'nde 420 km, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Toplamda ise 8 bin 963 kilometre mesafe alan tren, 23 Aralık'ta yapılacak resmi töreni bekliyor. - XİAN

İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor
İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor
İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor
İlk ihracat treni Çin'de resmi töreni bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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