İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk

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İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk

İSTANBUL - İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Ramazanın ilk gününde akşam iş çıkış saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek ve iftara yetişmek isteyen vatandaşlar üst geçitlerde de kalabalık oluşturdu. Yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve üst geçitte sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU