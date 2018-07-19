İlk İfadesini Veren Adnan Oktar: Atatürkçü, Milliyetçi ve Suçsuzum

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 157 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

"ATATÜRKÇÜ, MİLLİYETÇİ VE SUÇSUZUM"

Operasyon kapsamında ifade veren Oktar, "Atatürkçü, milliyetçi ve suçsuzum. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dedi.