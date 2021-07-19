İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu
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İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu

İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir markete fırıncı tarafından sabahın erken saatinde bırakılan ekmek ve poğaçalar 1 ay ara ile ikinci kez çalındı.

Antalya'da bir markete fırıncı tarafından sabahın erken saatinde bırakılan ekmek ve poğaçalar 1 ay ara ile ikinci kez çalındı. İlk çalınmada 'İhtiyaç sahibidir' diyerek şikayetçi olmayan market sahibi Pakize Acar, çalanın aynı kişi olduğunu görünce şikayette bulundu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir markete bırakılan ekmek ve poğaçalar 1 ay ara ile ikinci kez çalındı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayını aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Sabah işyerini açtığında poğaçaların olmadığını, ekmeklerin de eksik olduğunu gören işyeri sahibi Pakize Acar, "Bundan bir ay önce de aynı şekilde ekmek ve poğaçalar bir kişi tarafından alınmıştı. İhtiyacı olacağını düşünerek şikayetçi olmamıştım. İkinci kez aynı olay başıma gelince işyerimizin güvenlik kamerasını izlediğimizde 1 ay arayla ekmek ve poğaçaları çalan kişinin aynı kişi olduğunu gördüm. Böyle olunca da hemen karakola giderek şikayette bulundum. Eğer bu şahıs gelip bizden isteseydi kendisine her türlü yardımda bulunurduk. Ama bu kişinin amacı hırsızlık. Affedilecek bir durum yok. Bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu
İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu
İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu
İlk hırsızlıkta 'ihtiyaç sahibidir' diye seslenmedi ikincisinde polise koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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