İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi

İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

24.08.2019 19:07
İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: DHA
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