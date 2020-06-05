İlk helikopter minik Hamza için havalandı ANTALYA Elmalı Devlet Hastanesi önüne yaptırılan piste ilk ambulans helikopter indi.

ANTALYA Elmalı Devlet Hastanesi önüne yaptırılan piste ilk ambulans helikopter indi. Düşerek ağır yaralanan 10 aylık Hamza Erdoğan, ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.

Elmalı Belediyesi'nce Elmalı Devlet Hastanesi önüne inşa edilen piste inen ilk helikopter, 112 Acil helikopteri oldu. Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan 10 aylık Hamza Erdoğan, Elmalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkedildi. Minik Hamza, tedaviye alındı.Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, daha önce bir hastanın helikopterle sevkinin bir saati bulduğunu belirterek, "Bugün yeni pistimize inen ilk helikopter, 13 dakika içinde hastamızı alarak havalandı. 1 dakikanın bile çok önemli olduğu günümüzde, tek dileğim küçük Hamza'nın sağlıklı olarak yaşama dönmesi" dedi.

Kaynak: DHA