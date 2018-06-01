Fatih Terim, İlk Transfer Olarak Trezeguet'i İstedi

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in istediği Trezeguet'in peşine düştü. Dünya Kupası'nın ardından futbolcunun taliplerinin çoğalacağını düşünen idareciler erkenden imzayı attıracak.

16 GOL 6 ASİSTİ VAR

Başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'da bir numaralı hedefin Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet olduğu öğrenildi. Cim-Bom Kasımpaşa formasıyla geride bıraktığımız sezon 16 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun işini bitirmek için düğmeye bastı.

KASIMPAŞA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kasımpaşa'nın 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Anderlecht'ten alıp serbest kalma maddesini 5 milyon euro olarak belirlediği yetenekli futbolcuyu Cim-Bom gerekli parayı vererek kadrosuna katacak. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği Mısırlı yıldızın işinin Dünya Kupası'ndan önce bitirilmeye çalışıldığı belirtildi. Oyuncunun Rusya'da sergileyeceği performansın ardından yeni talipleri olmasından çekinen sarı-kırmızılılar elini çabuk tutup imza attırmak istiyor.

MUSTAFA CENGİZ DEVREYE GİRDİ

Öte yandan yapılacak Trezeguet hamlesinin Rodrigues'ten bağımsız olduğu bildirildi. Rodrigues gitse de kalsa da sarı-kırmızılıların Mısırlı futbolcuyu alacağı vurgulandı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ikilisinin Trezeguet transferini gerçekleştirerek Florya'nın ilk isteğini yerine getireceği belirtildi. Böylece son şampiyon transfere de hızlı bir giriş yapacak.