İlk hasat Vali Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi
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İlk hasat Vali Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, merkeze bağlı Eskiharman köyünde bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı.

İlk hasat Vali Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi
09.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:48

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, merkeze bağlı Eskiharman köyünde bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman köyünde Cafer Aydın isimli bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı. Daha sonra çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Varol, biçerdövere binerek tarlada hasat gerçekleştirdi.

Ağrı'da binlerce dönüm tarım arazisi olduğuna dikkat çeken Vali Varol, tarımın Ağrı için önemine dikkat çekerek, tarımın il genelinde potansiyelin ortaya çıkması için çalışmalara başladığını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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