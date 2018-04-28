İlk Günden Tam Not Aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni kapalı pazar vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yoğun çaba ve gayretleriyle 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni pazar yeri, pazarcı esnafı ve vatandaşları ağırlamaya başladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazarın alt yapı çalışmaları ve yolunun asfaltlanması için gece boyu çalıştı. Pazarın ilk gününde yer tahsis işlemi gerçekleşen esnafların tamamı pazardaki yerlerini aldı. Vatandaşlar da hem alışverişlerini yapmak hem de yeni pazar yerini görebilmek amacıyla sabah saatlerinden itibaren kapalı pazarın yolunu tuttu.

Başkan Bakıcı'nın büyük önem verdiği kapalı pazar, bundan böyle vatandaşlar ve pazarcı esnafının hava koşullarından etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapmalarını sağlayacak. Yeni pazarda en ufak ayrıntıyı dahi düşünen Başkan Bakıcı, anneler alışverişlerini yaparken çocuklarını güvenle bırakabilecekleri oyun alanlarını da hayata geçirdi.

Bunun yanında 550 araçlık devasa otoparkı, ısıtma sistemi, kullanışlı dükkanları, ilçenin her noktasına hareket eden dolmuş durakları gibi tüm detaylar ayrıntılarıyla düşünüldü. Pazarın ilk günü sonunda alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlar bu kadar büyük ve modern bir yapının 10 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

Bugün hizmet vermeye başlayan yeni kapalı pazarın resmi açılış töreni ise Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımları ile 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek. - BİLECİK