İlk Gün Yediğini Tatlılar Kavurmalar İkinci Gün Komaya Sokar

Günümüzde yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının olumsuz yönde değşmessonucunda;hpertansyon, şeker, obezte, böbrekve kalp - damar gb kronkhastalıkların görülme sıklığında cdd artış var. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nunhaberne göre bayramlar beslenme şeklnde farklılıklar oluşturma özellkleryle busorunları tetkleyen dönemler olarak dkkat çekyor.

Kurban bayramında özellkle et (proten), tatlı (karbonhdrat)ve tuz tüketmnde cddartış oluyor. İnönü Ünverstes Tıp FakültesEndokrnoloj ve Metabolzma HastalıklarıBlm Dalı Başkanı ve Türkye Dyabet Vakfı Yönetm Kurulu Üyes Prof. Dr. İbrahm Şahn"Beslenme şeklndek bu değşm, bazı kronk hastalıkların gelşmne, lerlemesne vekontrolünün zorlaşmasına yol açıyor" dyor. Örneğn; fazla et tüketm, kan üre ve ürkast düzeylern yükseltmekle kalmayıp böbrek yetmezlğnn gelşmesne de nedenolablyor. Etle beraber baharat tüketmnn artması ve etlern usulüne uygunpşrlmemes sonucunda se hazımsızlık ve mde şkayetler artış görülüyor.

BAYRAMINIZI ZEHİR EDEN TUZ OLMASINTuz tüketmnn artması özellkle duyarlı kşlerde kan basıncını yükseltyor veyahpertansyon kontrolünün zorlaşmasına neden olablyor. Bu artış var olan kalpyetmezlğn de olumsuz yönde etklyor. Yne fazla mktarda tatlı tüketm kan şekernyükseltmekle kalmayıp bazı dyabet hastalarının komaya grmesne neden olablyor.Yağ tüketmn artması se kan yağlarının yükselmes sonucunda kalp - damar hastalığıçn zemn oluşturuyor. Bu kadarla da kalmıyor bayramda dğer günlere göre daha fazlayemek yendğ çn alınan toplam enerj mktarındak artış klo alımı açısından da rskanlamına gelyor

ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA ARTIŞBayram süres ve sonrasında dyabet, hpertansyon, kalp ve mde hastalıkları lehastanelere ve özellkle de acl servslere başvurular artış gösteryor. Bu artış en fazladyabet hastalarında görülüyor. Bunun sonucunda bayramın knc gününden tbarenşeker koması nedenyle acl servslere başvuran dyabet hastalarının çokluğu dkkatçekyor. Bayramda etn yanında şeker tüketmnn artması ve dyabet laçlarının düzenlkullanımının bozulması da (İlaçların evde unutulması, yolculuk sırasında nsülnlernbozulması vb.) bu sorunlara yol açan unsurlar arasında yer alıyor

DİYABET HASTALARINA ÖNERİLER*Et ana yemek olarak günde en fazla 1 öğün tüketn (Kloya 2.5 gramdan daha fazla ettüketmnn zararlı olduğu çalışmalarda gösterlmştr.)*Dğer öğünlerde sebze ve zeytnyağlı yemek tüketmne ağırlık vern*Hamur tatlılarını ya çok az (tadacak kadar) tüketn ya da bunun yerne ölçülü meyveli ve sütlü tatlı tercih edin

Bol su çn*İlaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın*İnsülnlernz mutlaka soğuk zncrle (buz aküler le) taşıyın*Kan şekerlernz daha sık ölçün*An ve hızlı yemek yemekten kaçının

KALP-DAMAR HASTALARINA YÖNELİK ÖNERİLER*Tuz tüketm konusunda dkkatl olun*Fazla ağır ve yağlı yemeklerden kaçının*Et ana yemek olarak günde en fazla 1 öğün tüketn*Dğer öğünlerde sebze ve zeytnyağlı yemekler terch edn

KRONİK BÖBREK HASTALARINA ÖNERİLER*Et ana yemek olarak günde en fazla 1 öğün tüketn*Tuz tüketmne dkkat edn*Yeterl su tüketmn hmal etmeyn

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR İÇİN 3 ŞART1) Ölçülü ve dengel beslenn(Doğada çok yararlı veya çok zararlı dye br besn grubuyoktur. Her tür yyeceğn ölçülü tüketlmes gerekr. Her şeyn fazlası zarar verr)2) İlaçlarınızı (tedavnz) aksatmayın3 )Beklenmedk durumlarda hemen sağlık kuruluşlarına başvurun

EN RİSKLİ GRUP DİYABET HASTALARIHasta grupları çnde önerlere uymakta en fazla zorlanan ve bu nedenle en fazla zarargörenlern dyabet hastaları olduğu belrtlyor. Bu hasta grubunda bayram tatllerndetedavler aksatılıyor ve dyetlern gereklerne uyulmuyor. Bunların sonucunda kan şekerregülasyonu bozuluyor ve bazı hastalarda kalıcı hasar gelşp dyabet komplkasyonları ilerleyebiliyor.