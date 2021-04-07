İlk gün 6.500 Aliağalı, 13 bin çiçek talep etti

Aliağa Belediyesi'nin başlattığı "Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında balkonlarda bahar coşkusu yaşatacak çiçek dağıtımı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın sosyal medyadan "Aliağamızı hep birlikte güzelleştiriyoruz" mesajı ve "Çiçek gibi Aliağa" mottosuyla duyurulan Projenin açıklandığı andan itibaren 9 saatte internet üzerinden 6.500 vatandaş toplam 13.000 çiçek talebinde bulundu.

"ÇİÇEK GİBİ ALİAĞA" İÇİN BALKONLAR RENKLENİYOR

"Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında çiçek isteyen Aliağalılar, Belediyenin https://bahar.aliaga.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binası Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimindeki Başvuru Noktalarında form doldurarak çiçek talep edilebiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN TELEFONLA BAŞVURU

"Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında Belediyeden çiçek talep etmek isteyen ancak evlerinden çıkamayacak durumda olanlar, 65 yaş üstü büyükler ve Engelli vatandaşlar da Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 Nolu Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp/Bip ve telegramdan mesaj göndererek çiçek talebinde bulunabiliyor.

BALKONLAR ÇİÇEKLERLE RENKLENECEK

Balkonlarda rengârenk bahar havası estirecek proje kapsamında ilk etapta 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı yapılacak. 10 bin adet Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyası çiçekleri talep eden tüm vatandaşlara dağıtılacak. Vatandaşlar Sardunya, Petunya ve Bodrum Papatyasından oluşan 3 tür çiçekten toplam 2 adet alabilecek. Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan Çiçek setinde talep eden her vatandaşa 2 yetişkin çiçek, Balkon Saksısı ve 10 litrelik toprak özel proje çantası içinde verilecek. Çiçeklerin dağıtımı talep toplanmasının ardından belirlenecek program dâhilinde başlayacak. Aliağa Belediyesi ekipleri çiçekleri ve "Balkonda Bahar var" setini vatandaşların kapılarına kadar getirecek.

Kaynak: Bültenler