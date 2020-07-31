İlk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi
İlk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi Bursa merkez ve ilçelerinde bayramının ilk gününde kurban kesmeye çalışan 301 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
31.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:56
İlk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi
BURSA - Bursa merkez ve ilçelerinde bayramının ilk gününde kurban kesmeye çalışan 301 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Bursa merkez ve ilçelerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi alışılagelmiş manzara sahne oldu. Bayramın birinci günü kurban kesmeye çalışan vatandaşlardan 301'i çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.
Kaynak: İHA