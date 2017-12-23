İlk Geçen Başkan Kocaoğlu Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşıt trafiğini yeraltına alarak kente yeni bir meydan kazandırmak amacıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde projelendirdiği alt geçit inşaatı bitirilerek trafiğe açıldı. Asfaltlama çalışması ve yol çizgileri tamamlanan "Mithatpaşa Karayolu Alt Geçidi", İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kullandığı aracın gerçekleştirdiği ilk seferin ardından trafiğe açıldı.

Deniz seviyesinin altında 1500 fore kazığın çakıldığı zorlu inşaat sürecinde emeği geçen tüm bürokrat ve çalışanlara tek tek teşekkür eden Başkan Kocaoğlu, alt geçidin İzmirlilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Altgeçidin duvarlarına yapılmakta olan "İzmirDeniz" temalı dalga desenli özel kaplama çalışmaları, trafik akışını etkilemeyecek şekilde, 10.00-16.00 ile 21.00-07.00 saatleri arasında devam edecek. Bu arada taşıt trafiğine kapatılacak üst bölümde tramvay raylarını döşeme çalışmaları süratle tamamlanacak.

DENİZE KESİNTİSİZ ULAŞIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmirdeniz - Kıyı Tasarım Projesi" kapsamında, trafiğin yeraltına alınmasıyla kazanılan Mithatpaşa Parkı önündeki 71 bin 500 metrekarelik alanı da büyük bir kent meydanına dönüştürecek. Böylece kentlilerin denize kesintisiz bir şekilde ulaşmasına olanak sağlanacak. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmir, kara tarafındaki tarihi dokuyu görünür kılan ve üzerinden tramvay geçen, çok özel bir meydan kazanacak. 116 milyon TL'ye mal olan karayolu altgeçidiyle birlikte çalışmaların tamamı 136 milyon TL'ye mal olacak.