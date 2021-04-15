İlk etapta 300 selvi ağacı dikildi
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İlk etapta 300 selvi ağacı dikildi

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İlk etapta 300 selvi ağacı dikildi

Aliağa Belediyesi Helvacı'nın girişinden Yeni Şakran çıkışına kadar İzmir-Çanakkale yolu üzerinde yol kenarlarında ağaçlandırma çalışmasına başladı.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Aliağa'yı daha yeşil bir kent haline dönüştürmek için ağaçlandırma ve bitkilendirme projelerine hız kesmeden devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarına Aliağa Küçük Sanayi Sitesi girişinden başlayan Ekipler, ilk etapta sanayi sitesi girişi üzerinde yol kenarlarına 300 adet selvi ağacı dikti.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın talimatlarıyla ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Helvacı girişinden Yeni Şakran Mahallesi çıkışına kadar İzmir-Çanakkale Karayolu'nun kenarları ile orta refüjde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Katkı ve desteklerinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğümüze, Torbalı Orman Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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