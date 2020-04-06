İlk etapta 100 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladığı erzak paketlerini teslim etti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladığı erzak paketlerini teslim etti. Kaynak: Dunya.com