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Ekonomi

İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, elektrikli traktör fabrikasının üretim bantlarının kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız.

19.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:13
İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, elektrikli traktör fabrikasının üretim bantlarının kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz." dedi.

Kayacan, AA muhabirine video konferans yoluyla yaptığı değerlendirmede, elektrikli traktörle ilgili çalışmalarını anlattı.

Elektrikli traktörle ilgili çalışmaların durmadığının altını çizen Kayacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sahadaki çalışmalarda biraz sıkıntı olduğunu ancak yakında bitirileceğini söyledi.

Kayacan, elektrikli traktörün üretimi için Gebze'de fabrika kurulduğunu hatırlatarak, "Elektrikli traktör fabrikanın üretim bantlarının kurulması için çalışma devam ediyor. Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz Allah izin verirse. Bunun için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Talep çok fazla, satışta problem görmüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli traktörü kullandığı günden sonra birçok talep geldiğine işaret eden Kayacan, şunları kaydetti:

"Şu an traktörü satıyoruz desem, bir gecede 1000 tane satılır. Çok fazla talep var çünkü yakıt gerçekten çok büyük maliyet. Biz mevcut yakıt maliyetinin yirmidebiri gibi bir yakıttan bahsediyoruz, bu da herkesi cezbediyor. Talep çok fazla, satışta problem görmüyoruz. Yurt dışında bile alıcılarımız hazır. Traktörü banttan indirdiğimiz gün satış problemimiz yok."

TAGEM'in elektrikli başka makineler de yaptığını belirten Kayacan, çiftçinin günlük kullandığı makineleri elektrikli hale getirerek girdi maliyetlerini düşüreceklerini sözlerine ekledi

İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek

Kaynak: AA

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