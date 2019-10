İlk dokuz ayda üretim ve ihracat daraldı!

17.10.2019 01:27

CARMEDYA.COM - Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerini açıkladı.







Rapora göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, baz etkisi dikkate alındığında ise 2017 yılına göre yüzde 55 azalarak 289 bin 131 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti.



Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. İç pazardaki daralmayla birlikte ihracat pazarlarının küçülmesi üretim üzerindeki negatif etkisini sürdürürken, toplam otomotiv üretimi Eylül ayı itibariyle 1 milyon adeti geçti. OSD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet oldu. Toplam pazar ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, baz etkisi dikkate alındığında ise 2017 yılına göre yüzde 55 azalarak 289 bin 131 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti.



Ticari araç grubu üretimi yüzde 10 daraldı



OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 10 daralma kaydetti ve toplam üretim 356 bin 803 adet olarak gerçekleşti Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 21 seviyesinde azaldı. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 52 azaldı. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 65, 2015 yılından bu yana daralma sürecinde olan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 78 daraldı.



Dokuz ayda 914 bin adet ihracat gerçekleşti



Ocak-Eylül döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 913 bin 772 adet olurken, otomobil ihracatı 594 bin 86 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, Euro bazında ise yüzde 2 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 23 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,4 milyar Euro oldu.



The post İlk dokuz ayda üretim ve ihracat daraldı! appeared first on Carmedya.