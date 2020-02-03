İlk derste herkes kitap okudu

03.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:30

İstanbul Sultangazi'de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin açılış dersinde herkes kitap okudu.



2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi bugün çalan ders zili ile başladı. Sultangazi'deki tüm okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte velilerin de katılımıyla okuma etkinliği gerçekleştirildi. "Sultangazi Okuyor" sloganı ile gerçekleştirilen okuma etkinliğinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürüm İbrahim Demir, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dilerim. Herkes için sağlıklı ve başarılı bir dönem olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA