İlk Ders Zili Pazartesi Çalacak

Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci, 18 Eylül Pazartesi ders başı yapacak.

İlk Ders Zili Pazartesi Çalacak

Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci, 18 Eylül Pazartesi ders başı yapacak.

Kaynak: Dunya.com