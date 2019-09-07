İlk ders günü Kahta Belediyesi araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Halil Yusuf Turanlı, eğitim, öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını, ders başı yapacak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dilediğini belirtti. - ADIYAMAN