İlk ders Başkan Aydıner'den

09.09.2019 15:38

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili çaldı.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa'da da törenlerle başladı. Tuna İlkokulu'nda düzenlenen yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Öğrenciler, sergiledikleri halk oyunları gösterileri ile büyük beğeni topladı.

"BİNLERCE ÖĞRENCİMİZE BURS VERECEĞİZ"

Törende konuşan Başkan Atila Aydıner, yeni eğitim öğretim yılının yeni uygulamalarla başladığını belirterek "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ülkemizi yarınlara taşıyacak olan yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha hep birlikte başlıyoruz. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, eğitime yapılan yatırırım doğrudan bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle hükümetimiz ve eğitim kurumlarımız ile koordineli biçimde imkânlarımız çerçevesinde öğrencilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Bu yıl yine binlerce öğrencimize burs vereceğiz. Hayır Kapımız kanalıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çanta ve hediye çeki takdim edeceğiz. Okullarımıza da lojistik desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından ilçe protokolü ile sınıfları ziyaret eden Başkan Aydıner, öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarılar diledi.

İKİ ARA TATİL OLACAK

Öğrenciler bu yıl tek değil iki ara tatil yapacak. Yeni uygulamaya göre ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2020'de öğrencilerin karnelerini almalarıyla tamamlanmış olacak.

Kaynak: Bültenler