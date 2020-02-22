İlk derbi Galatasaray'ın

22.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:20

U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde heyecan alt kategorilerde yapılan karşılaşma ile yaşadı. U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Atalay Yıldırım'ın 2 ve Yunus Akgün'ün tek golü ile derbiden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA