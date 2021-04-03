İlk derbi Balıkesirspor'un

U19 Gelişim Ligi'nde lider durumda bulunan Balıkesirspor ezeli rakibi Bandırmaspor ile Erdek'te oynanan karşılaşmayı 4-1 kazandı.

U19 Gelişim Ligi'nde lider durumda bulunan Balıkesirspor ezeli rakibi Bandırmaspor ile Erdek'te oynanan karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Balıkesirspor'un gollerini Berkay Aykurt (2), Oltion Bilalli ve Peter Ambrosse kaydetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Başkan Göçmez'den Sıcak Karşılama

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez karşılaşma öncesi konuk ekip Aydeniz Et Balıkesirspor'lu oyuncuları samimi ve sıcak bir ortamda karşıladı. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu hatırlatarak, her iki kulübün kardeş olduğunu, sahadaki mücadelenin fair-play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunan Göçmez Balıkesirspor takım kaptanı Berk Tosun'a çiçek verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı