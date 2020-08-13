İlk defa pozitif vaka görüldü Bilecik'te ilk defa pozitif Korona virüs (Covit-19) vakası görülen bir köyde yaşayan vatandaşlar, kurulan sosyal medya hesabından birbirlerini üç altın kurala uyulması konusunda uyarılarında bulundular.

Bilecik'te ilk defa pozitif Korona virüs (Covit-19) vakası görülen bir köyde yaşayan vatandaşlar, kurulan sosyal medya hesabından birbirlerini üç altın kurala uyulması konusunda uyarılarında bulundular.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde bir kişide Korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı. Kınık köylüleri tarafından kurulan sosyal medya hesabından, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını be yazık ki köyümüzde de görüldü. Köyümüzde pozitif vaka tespit edildi. Umarız ki pozitif vaka sayısı artmaz. Maske, mesafe ve hijyeniğin korona virüsle mücadelede üç altın kural olduğunu unutmayalım. 'Bana bir şey olmaz' anlayışıyla hareket etmek yerine, 'biz' olalım ve toplum olarak gereken tedbirleri alalım" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA