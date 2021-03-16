İlk defa elektrik bağlanacak bina ve tesisler için 'e-imza' dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İlk defa elektrik bağlanacak bina ve tesisler için 'e-imza' dönemi

16.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:04
İlk defa elektrik bağlanacak bina ve tesisler için 'e-imza' dönemi

İlk defa elektrik bağlanacak bina veya tesisler için gerekli olan bağlantı anlaşmaları elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamları tarafından artık 'e-imza' ile yapılacak.

İlk defa elektrik bağlanacak bina veya tesisler için gerekli olan bağlantı anlaşmaları elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamları tarafından artık 'e-imza' ile yapılacak.

MEDAŞ, yeni yapıların ilk bağlantı işlemleri olan enerji müsaadesi ve proje onay işlemlerini 2012 yılından bu yana dijital ortamda yürütüp 2016 yılında 'Yalın Bağlantı Sistemi' ile tesisat kontrol başvurusu dahil tüm abonelik sürecini yeni bir dijital platforma alarak başvuru sürecini sade ve daha şeffaf bir hale getirdi. Dijital ortamda alınan başvuru sayesinde kullanıcılara 24 saat diledikleri an başvuru yapma ve başvurularının hangi aşamada olduğunun takip edebilme imkanı da sağlandı. Aynı zamanda fen adamlarının başvuru yapmak için kuruma gelme gerekliliğini ortadan kaldırmış olup zaman kaybının da önüne geçti.2021 yılında tamamlamış olduğu son teknoloji yatırımla birlikte enerji müsaadesi, proje onayı, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve tesisat kontrol işlemlerinin tamamını coğrafi bilgi sistemle ilişkilendirirken, bağlantı taleplerine ilişkin tüm süreçlerin yaşam döngüsünün takip edilerek kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini artırmaya devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Demet Akalın Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlk defa elektrik bağlanacak bina ve tesisler için 'e-imza' dönemi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:16:48. #1.15#
title