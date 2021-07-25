İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.