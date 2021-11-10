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İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla genelinde daha önce Anıtkabir'e gitmemiş kırsal kesimde yaşayan 198 kadını 5 otobüsle Anıtkabir'e gönderdi.

MUĞLA (İHA) - İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Muğla genelinde daha önce Anıtkabir'e gitmemiş kırsal kesimde yaşayan 198 kadını 5 otobüsle Anıtkabir'e gönderdi.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Anıtkabir'e hiç gitmemiş Muğla'nın kırsal mahallelerinde yaşayan kadınları her yıl Anıtkabir ziyaretine götürüyor. Bugüne kadar Bin 193 Muğlalı kadını, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen uğurlama töreni öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Anıtkabir'e gidecek vatandaşlar ve yakınları ile bir araya geldi. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar ilk defa Ankara'ya Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gitmekten mutlu olduklarını belirttiler.

Pandemi nedeniyle 1 yıllık aradan sonra bu yıl 5'inci kez Atatürk'ünün ebedi istirahatgahına götürdüklerini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "10 Kasım'ı idrak ediyoruz. Atamızı maddi varlığı ile aramızdan uğurladık. Ama fikirleri ile, düşünceleri ile hala çok canlı olarak yaşıyor, yaşatmaya devam edeceğiz. Muğla olarak da O'nun ışığında geleceğe yürüyoruz" dedi.

İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler

İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler

İlk defa Anıtkabir'i ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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