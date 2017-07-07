İlk Danslarını Kaleiçi Festivali'nde Yaptılar

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali'nde tango ve resmin buluştuğu sokak etkinliğinde festival heyecanı o anda düğün fotoğraflarını çektirmek için Kaleiçi'nde bulunan Güler Doğan Akbaba ve Emin Akbaba çiftine de sardı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin tango yaptığı Kandiller Sokak gelin ve damat için boşaltıldı, çift ilk danslarını sokakta yaptı.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali'nde, çalışmalarını ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak'ta atölyesinde sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına düzenlenen sergi renkli görüntülere sahne oldu.



Sanat sokakta



Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade'nin küratörlüğünü yaptığı sergide, aşkın dansı tango ve renklerin büyülü dünyası resim sanatının biraraya geldi. Festival için Kaleiçi'nde bulunan ya da kendisini Kaleiçi'nin dar sokaklarında keşif turuna bırakan turistlerden yolu Kandiller sokağa düşenler sanatın sokağa çıktığı bu etkinliğin bir parçası oldu.



Festival heyecanı tuvallerde



Sergi için sokaklara bırakılan yağlı boyalarla şövalelerin karşısına gelen onlarca kişi tango müziği eşliğinde o anda hissettiklerini tuvale yansıttı. Turistlere ve festivali yaşamak için Kaleiçi'ne gelen Antalyalılara, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü ve AÜ Dans Topluluğu öğrencileri eşlik etti.



İlk dans Kaleiçi sokaklarında



Festival heyecanı, o sırada düğün fotoğraflarını çektirmek için Kaleçi'nde bulunan Güler Doğan Akbaba ve Emin Akbaba çiftini de sardı. Çift, bir süre tango yapan öğrencileri izledikten sonra sokak onlar için boşaltıldı ve Akbaba çifti gelinlik ve damatlıklar için Kaleiçi Kandiller Sokak'ta tango yaptı. Çiftin, düğün öncesi ilk dansları büyük alkış aldı. - ANTALYA