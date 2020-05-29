İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı
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İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı.

29.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:25

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı

Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı. Cuma namazı için ellerinde seccadeleriyle Fatih Camii'ne gelmeye başlayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak saf tutmaya başladı. Vatanların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii'ne vatandaşlar saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı

Kaynak: İHA

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