İlk Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri Verildi Türk Standardları Enstitüsü (TSE), normalleşme döneminde sanayi tesislerinde alınması gereken tedbirlerin denetiminden geçen şirketlere ilk Covid-19 güvenli üretim belgeleri verdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), normalleşme döneminde sanayi tesislerinde alınması gereken tedbirlerin denetiminden geçen şirketlere ilk Covid-19 güvenli üretim belgeleri verdi. Güvenli üretim belgesinin şirketlerin iç ve dış pazarlara ulaşması için büyük bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri Verilmeye Başlandı

Logo tasarımı ve ilk belgelerin verilmesi ile ilgili açıklama yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Sanayicimiz için hazırlamış olduğumuz Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu güvenli üretimi belgeleyecek olan logo ile taçlandırdık. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. TSE tarafından başlatılan belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, "Türkiye, salgınla mücadele sonrasına; yani yeni normale odaklanmış durumda. Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek, üstesinden gelebilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüten TSE, salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. TSE, sanayicimiz için hazırlamış olduğu Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu güvenli üretimi gösteren logo ile taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Covid-19 Güvenli Üretim logosundan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak."