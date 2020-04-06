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Ramazan Özcan, Malatya, Aydın, Ekonomi

İlk çeyrekte yaklaşık 69 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında yaklaşık 69 milyon dolar gelir elde edildi.

06.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:02
İlk çeyrekte yaklaşık 69 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında yaklaşık 69 milyon dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentten ihracat hız kazandı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 tonluk ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 68 milyon 924 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın ilk çeyreğindeki kuru kayısı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 bin 677 ton ihracata karşılık 63 milyon 909 bin dolar girdi sağlandığını hatırlatan Özcan, ihracattaki artışın önemli olduğunu ifade etti.

Özcan, ihracattaki artışın üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rakamları geçen yılın ilk üç ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık 5 milyon dolarılık bir fark söz konusu. Özellikle ABD, Cezayir, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde ciddi anlamda ihracatta artış var. Kuru kayısı tüketiminde ciddi anlamda artış görüyoruz. Kuru kayısının antioksidan ile A vitaminin yüksek olması, bağışıklı sistemini güçlendirmek ve vücut direncini arttırma açısından kuru meyve grubunda şu an en önemli ürün olduğunu tüketimde de görüyoruz."

"Nisan ayında daha da artmasını bekliyoruz"

Ramazan Özcan, Malatya kayısısının dünyadaki prestijini ve stratejik yerini koruduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki aylarda ihracatta artış bekliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla ihracatımız arttı, nisan ayında daha da artmasını bekliyoruz. Şu an ihracatçılarımıza gelen yoğun bir kuru kayısı talebi var. Burada karşılaştığımız en önemli problem üretim kapasitesini koruyacak, insan iş gücü ihtiyacımız. Fabrikalarımızda yeteri kadar insan ihtiyacı iş gücünü ihtiyacını karşılarsak, ihracatımız nisan ayında patlama noktasına gelecek çünkü çok yoğun talep var. "

"Üreticilerimiz asla karamsarlığa kapılmamalı"

Kovid-19 salgınına rağmen kuru kayısı ihracatının 2020 yılı sonunda çok daha iyi noktalara geleceğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Ülkede üretimin devam etmesini ve tarımsal üretimde süreklilik sağlanmasını önemsiyoruz. Tüketim olduğu için üretim kanadı olarak insanların tüketeceği her ürünü sağlıklı şekilde onlara ulaştırmamız lazım. Hem tedbirlerimizi alacağız hem de üretimin hızlı şekilde devam etmesini isteyeceğiz. Üreticilerimiz asla karamsarlığa kapılmamalı, üretimimiz devam edecek. Kuru kayısı ihracatımız hızlı şekilde devam ediyor. Bütün olumsuzluklara, sıkıntılara, pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatı 2020 yılı sonunda çok daha iyi noktalara gelecek. Hasat dönemi yaklaşıyor, çok daha iyi kaliteli üretimle kuru kayısı ihracatımızı bir çıta daha yükselteceğiz."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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