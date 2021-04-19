İlk çeyrekte devreye giren elektrik kapasitesinin yüzde 97,9'unu yenilenebilir kaynaklar oluşturdu
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İlk çeyrekte devreye giren elektrik kapasitesinin yüzde 97,9'unu yenilenebilir kaynaklar oluşturdu

İlk çeyrekte devreye giren elektrik kapasitesinin yüzde 97,9'unu yenilenebilir kaynaklar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ocak-mart döneminde devreye giren kurulu gücün yüzde 97,9'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ocak-mart döneminde devreye giren kurulu gücün yüzde 97,9'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji atağının bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor. İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün yüzde 97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu." ifadelerini kullandı.

Dönmez'in paylaştığı infografiğe göre, yılın ilk çeyreğinde devreye alınan 1233 megavat kapasitenin 1207 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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