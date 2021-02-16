İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021? Cemre ilk nereye düşer?
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İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021? Cemre ilk nereye düşer?

16.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:39
İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021? Cemre ilk nereye düşer?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havai sonra su ve en son toprağa düşer. Havaların ısınacağı ve güzelleşeceğini müjdelediğine inanılan Cemre, yılın bu zamanı merak edilir ve dört gözle beklenir. Peki, bu yıl İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021?

Yılın bu zamanları en çok sorulan sorulardan biri de İlk cemre ne zaman düşüyor sorusudur. Havaların ısınacağı, gökyüzünün parlayacağı ve meyve ağaçlarının çiçek vereceği o zamanları herkes dört gözle bekliyor. Peki, İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021? İlk nereye cemre düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR 2021?

Halk takvimi ve inanışına göre, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin 2021 yılında:

Birinci cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde,

İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve

Üçüncü cemre de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer

CEMRE NEDİR, NE DEMEKTİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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