İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021?

Yılın bu zamanları en çok sorulan sorulardan biri de İlk cemre ne zaman düşüyor sorusudur. Havaların ısınacağı, gökyüzünün parlayacağı ve meyve ağaçlarının çiçek vereceği o zamanları herkes dört gözle bekliyor. Peki, İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021? İlk nereye cemre düşecek?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havai sonra su ve en son toprağa düşer. Havaların ısınacağı ve güzelleşeceğini müjdelediğine inanılan Cemre, yılın bu zamanı merak edilir ve dört gözle beklenir. Peki, bu yıl İlk cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer 2021?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR 2021?

Halk takvimi ve inanışına göre, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin 2021 yılında:

Birinci cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde,

İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve

Üçüncü cemre de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

CEMRE NE DEMEK? CEMRE ADI NEREDEN GELİYOR?

Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.