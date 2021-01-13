İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

CEMRE NEDİR?

Cemre İlkbahar başlangıcı olarak bilinir. Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 3 tane olarak bilinir. İlki havaya, sonra su, en son toprağa düşer.

Birinci Cemre; (19- 20 Şubat)

İkinci Cemre; ( 26-27 Şubat)

Üçüncü Cemre; ( 5-6 Mart)