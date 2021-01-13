İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

13.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:05
İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

Halk kültüründe İlkbahar'ın müjdecisi olarak bilinen İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir?

CEMRE NEDİR?

Cemre İlkbahar başlangıcı olarak bilinir. Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 3 tane olarak bilinir. İlki havaya, sonra su, en son toprağa düşer.

Birinci Cemre; (19- 20 Şubat)

İkinci Cemre; ( 26-27 Şubat)

Üçüncü Cemre; ( 5-6 Mart)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza İzmir Milli Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 Cemre tarihleri? Cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:05:28. #1.14#
title