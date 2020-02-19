İlk cemre düştü
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İlk cemre düştü

Baharın gelişini müjdeleyen ilk cemre bugün havaya düştü.

19.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:21
İlk cemre düştü

Baharın gelişini müjdeleyen ilk cemre bugün havaya düştü.


Baharın gelişini veren ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde yani bugün havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya, üçüncüsü de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.


Arapça bir kelime olan cemre, ateş, kor, köz, sıcaklık anlamına geliyor. Şubat ayının 20'sinden sonra havaya, bir hafta sonra da suya düştüğü belirtilen cemrenin, 7 gün sonra da toprağa düşmesiyle sıcaklığın toprakta da başladığına inanılır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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