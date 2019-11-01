İlk bursunu okuluna bağışladı

01.11.2019 16:21

Okulunda öğretmenlerinin kendileri için büyük çaba sarf ettiğini ve onların sayesinde burslu olduğunu söyleyen Ömer, "Okulumda maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarım çok. Onların da daha güzel seviyelere gelmesi için okulumuza destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Sınıf öğretmenim Ahmet KESER'e, ilk bursumla okula bağış yapmak istediğimi söyledim. Ailenle görüş onlar uygun görürse olabileceğini ifade edince, ailemle görüştüm onlar da çok güzel düşünmüşsün diyerek bankadan bağış yapmama yardımcı oldular." dedi.

Bağış makbuzunu Ömer'denteslim alan okul müdürü Ahmet ŞAHİN çok duygulandığını ifade ederek; "Ömer okulumuzda ekonomik durumu gerçekten kötü olan öğrencilerinizden biri. Onun bursluluk sınavını kazanması ve eğitim masraflarında ailesine destek çıkacak olması bizleri sevindirdi. Ancak bizi asıl mutlu eden öğrencimize kazandırdığımız erdemli davranışı olmuştur. Ömer'in davranışı eğitim öğretimde başarının sadece sınavla ölçülmemesi gerektiğinin en somut göstergesidir. Ömer'e ve böyle erdemli bir bireyi yetiştiren ailesine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler