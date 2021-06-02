İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir?

İlk buluşma yeni ilişkiye başlayan çiftler için oldukça önemlidir. Hem kız hem erkek ilk buluşmada nereye gitmeliyiz? sorusuyla kafasını meşgul eder. Mekan seçimi, o gün giyilecek kıyafetten, konuşulacak konulara birçok şeyi etkileyebilir. Dolayısıyla önemli bir nokta olan ilk buluşmada gidilecek mekan, yer kişilere göre seçilmelidir. Peki, İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlk buluşma yeni ilişkiye başlayan çiftler için oldukça önemlidir. Hem kız hem erkek ilk buluşmada nereye gitmeliyiz? sorusuyla kafasını meşgul eder. Mekan seçimi, o gün giyilecek kıyafetten, konuşulacak konulara birçok şeyi etkileyebilir. Dolayısıyla önemli bir nokta olan ilk buluşmada gidilecek mekan, yer kişilere göre seçilmelidir. Peki, İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK BULUŞMADA NEREYE GİDİLİR?

İlk buluşma yeni çiftler için oldukça önemlidir. Bizler genel gözlemler neticesinde "ilk buluşmada nereye gidilmeli" önerisinde bulunacağız. Burada önemli olan kişiliklere uygun mekanı seçmek. En basit örnekle gürültülü ve kalabalık ortamlardan hoşlanmayan biriyle sakin ve fazla kalabalığın olmadığı mekanlarda buluşmak gerekir.

Bununla birlikte buluşma yeri buluşma saatine göre de değişkenlik gösterir. Sabah, öğle ve akşam saatleri olarak farklı önerilerde bulunabiliriz.

Sabah saatlerinde buluşacak bir çiftin gidebileceği yerleri şöyle sıralayabiliriz;

- Kahvaltı mekanları

- Yürüyüş, koşu yapılabilecek yerler

- Sabah kahvesi için sevimli bir kafe

Öğle saatlerinde buluşacak bir çiftin gidebileceği yerleri şöyle sıralayabiliriz;

- Sinema

- Kafe

- Sahil kenarı

- Yaşadığınız şehri keşfetmek

Akşam saatlerinde buluşacak bir çiftin gidebileceği yerleri şöyle sıralayabiliriz;

- Sinema

- Restaurant

- Tiyatro

- Konser

Genele bakarak sıraladığımız bu mekanları siz karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışarak bir seçim yapmalısınız. Sizin ve karşınızdakinin nelerden hoşlandığını neleri sevmediğini öğrenip ona göre hareket etmelisiniz.

Klasik olarak ilk buluşmada "bir kahve içelim mi?" sorusuyla birlikte soluğu kafede alırız. Dolayısıyla kafeler en garanti yer gibi görünür. Bir bakıma doğrudur ama farklılık isteyenler için klişe gelebilir.

Sabah buluşmalarında kahvaltı mekanları 10/10 mekanlardır. Güzel bir günün başlangıcı olarak hoş bir mekanda karşılıklı kahvaltı yapmak çiftin birbirlerini tanıyıp sohbet etmesine de olanak sağlar. Genel olarak ilk buluşmada çok gürültülü ve kalabalık ortamları tercih etmemelisiniz. Birbirinizi daha yakından tanımak için sohbet etme fırsatı bulabileceğiniz bir yer olmalı.

Sinema salonları da klasikleşmiş mekanlardandır. Klasik ama ilk buluşma için uygun olabilecek mekan olan sinemada film sonrası, izlenen film üzerine yapılan tartışma birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayabilir. Aynı şekilde tiyatroya gitmek de zevklere bağlı olup sinema etkisi gösterebilecek iyi bir seçimdir.

İki kişi de sportif bir ruha sahipse yürüyüş ya da koşu yapılabilecek orman, sahil, park vb. tarzda bir yer ideal bir seçim olacaktır.

Konsere gitmek de aynı şekilde her konuda olduğu gibi ortak alınan bir karar olmalı. İki kişinin de sevdiği bir sanatçının konserine gitmesi hem eğlenceli dakikalar yaşatacak hem de birbirini daha iyi tanıyacaktır.

Hangi mekanı seçerseniz seçin önemli olan nokta eğlenmek, birbirinizi tanımaya çalışmak, dinlemek ve gözlemlemektir.