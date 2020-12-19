İlk blok ihracat treni Çin'e ulaştı
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İlk blok ihracat treni Çin'e ulaştı

19.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:26
İlk blok ihracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ilk blok ihracat treni, varış noktası olan Çin'in Xi'an şehrine ulaştı.

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ilk blok ihracat treni, varış noktası olan Çin'in Xi'an şehrine ulaştı.

Çin'e gitmek üzere Bakan Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ilk blok ihracat treninin, varış noktası olan Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz olarak ulaştığının bilgisi Bakan Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Bakan Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı! Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir" denildi.

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'in Xi'an şehrine ulaştırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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